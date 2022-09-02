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У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 19:23
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: Поставив хрест на переговорах
БОРИС ГРИЗЛОВ. ФОТО "ЄДИНОЇ РОСІЇ"

Голова російської делегації у вже неіснуючих переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Боріс Ґризлов заявив, що Володимир Зеленський своїм рішенням розпустити українську делегацію ТКГ "фактично поставив хрест" на можливості вирішити війну шляхом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ґризлова наводить посольство Росії в Білорусі, яке він очолює.

"Своєю заявою та указом Зеленський фактично поставив хрест не лише на переговорному процесі, а й на не до кінця закритому вікні можливостей для вирішення конфлікту за столом переговорів, віддавши перевагу війні, а не дипломатії", – вважає російський посол.

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Ґризлов повторив пропагандистську тезу РФ, що з нинішньою владою України "неможливо було домовитися не лише через її недоговороспроможність, а й через повну втрату Києвом державного суверенітету, його несамостійність при прийнятті рішень та боязні проявити політичну волю".

"З такими "переговорниками", які нічого не вирішують, Росії нема про що домовлятися. Домовлятися (будемо) тоді, коли буде створено всі необхідні для цього умови, коли буде досягнуто мети "спеціальної військової операції", а їх буде обов'язково досягнуто без огляду на будь-які кроки Зеленського та його поплічників", – додав він.

Напередодні Володимир Зеленський скасував укази про створення делегації України для участі в Тристоронній контактній групі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ТКГ була створена у 2014 році як інструмент для узгодження заходів у межах так званих Мінських домовленостей. За два дні до початку повномасштабного вторгнення України Владімір Путін заявив, що після визнання незалежності псевдоутворень "ЛДНР" Мінських домовленостей "більше не існує".

Теми: РосіяТКГЗеленськийпереговори
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