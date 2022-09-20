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Шантаж "референдумами" и "мобилизацией" не сработает – ОП

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 14:07
Андрей Ермак, ФОТО: GETTY IMAGES

Россия шантажирует Украину и угрожает проведением так называемых "референдумов" на оккупированных территориях, а также объявлением мобилизации – Украина решит "российский вопрос" и ликвидирует угрозу силой. 

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует.

Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой". 

Предыстория: 

  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
  • Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
  • Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также приняла законопроект об ответственности за дезертирство по мобилизации или в военное время.

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Темы: референдуммобилизацияАндрей ЕрмакОфис президента
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