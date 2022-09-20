Шантаж "референдумами" и "мобилизацией" не сработает – ОП

Россия шантажирует Украину и угрожает проведением так называемых "референдумов" на оккупированных территориях, а также объявлением мобилизации – Украина решит "российский вопрос" и ликвидирует угрозу силой.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует.

Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой".

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