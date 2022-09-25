Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Референдум" на Луганщине: оккупанты придумали явку до 50% в разбитых вдребезги городах - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 08:58
фото: тасс

Оккупанты придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых вдребезги городах Луганщины, таких, как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные делали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то на выходных люди с автоматами осматривают места массового скопления людей.

В частности, рынки - проверяют документы и направляют к "избирательному участку".

За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, которые получили аккредитацию международных. В частности, из Беларуси и Камеруна.

Нигде не объявляется количество тех, кто отдал голос, - только процент. В разбитых почти до основания Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты могут считать 46% от тех 10 тысяч человек, которые остались в Северодонецке. То есть, посчитали в ОВА, 4,5 тысячи от 110 тысяч, которые проживали там до войны.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал Гайдай.

Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Мы получили NASAMS

видеоМахачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных

Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

Еще в трех регионах России подожгли военкоматы - СМИ

видеоВ Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации, полиция начала стрелять

фотоНа оккупированной Луганщине "бавовна" на вражеском складе и в казармах – Гайдай

Все новости...
Луганская область
"Референдум": на Луганщине "голосуют" даже погибшие - ОВА
Гайдай о псевдореферендуме: оккупанты ходят с оружием и записывают в блокнот тех, кто "против"
Защитники отбили атаки врага на Луганщине и уничтожили ряд вражеских целей на Херсонщине – ОВА
Последние новости
22:14
Запад считает маловероятным, но продумывает реакцию на применение РФ ядерного оружия – FT
21:56
фотоНа Донбассе продали Ленина: кто-то заплатил более 700 тысяч
21:50
Зеленский: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны
21:34
"Не думаю, что он блефует": Зеленский о ядерных угрозах Путина
21:24
В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент
20:40
Зеленский: Мы получили NASAMS
20:27
ЕС отреагировал на протесты в Иране из-за смерти задержанной девушки
20:12
видеоМахачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных
19:45
США предупредили Кремль о "катастрофических" последствиях за применение ядерного оружия
19:41
Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"
Все новости...