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"Референдум" на Луганщине: оккупанты придумали явку до 50% в разбитых вдребезги городах - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 08:58
Референдум на Луганщине: оккупанты придумали явку до 50% в разбитых вдребезги городах - ОВА
фото: тасс

Оккупанты придумали явку до 50% на "референдуме" в разбитых вдребезги городах Луганщины, таких, как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные делали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то на выходных люди с автоматами осматривают места массового скопления людей.

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В частности, рынки - проверяют документы и направляют к "избирательному участку".

За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, которые получили аккредитацию международных. В частности, из Беларуси и Камеруна.

Нигде не объявляется количество тех, кто отдал голос, - только процент. В разбитых почти до основания Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось".

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Детали: По словам Гайдая, оккупанты могут считать 46% от тех 10 тысяч человек, которые остались в Северодонецке. То есть, посчитали в ОВА, 4,5 тысячи от 110 тысяч, которые проживали там до войны.

Предыстория:

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал Гайдай.

Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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