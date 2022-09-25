"Нет геноциду": в российском Якутске женщины вышли на протест – просят вернуть мужчин

В российском Якутске на площади Орджоникидзе состоялась акция, на которую вышли женщины, требуя "прекратить геноцид" и вернуть мужчин домой с войны против Украины.

Источник: местное издание Sakhaday

Детали: Журналисты сообщают, что людей пришло много, многие пришли семьями, преимущественно женской половиной, с бабушками, дочками.

Сначала полиция просила женщин разойтись.

К концу мероприятия задержания состоялись, но их число неизвестно.

Издание сообщало про автобус задержанных и оценило действия полиции как "агрессивные".

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