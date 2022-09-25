"Нет геноциду": в российском Якутске женщины вышли на протест – просят вернуть мужчин
Воскресенье, 25 сентября 2022, 10:25
В российском Якутске на площади Орджоникидзе состоялась акция, на которую вышли женщины, требуя "прекратить геноцид" и вернуть мужчин домой с войны против Украины.
Источник: местное издание Sakhaday
Детали: Журналисты сообщают, что людей пришло много, многие пришли семьями, преимущественно женской половиной, с бабушками, дочками.
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Сначала полиция просила женщин разойтись.
К концу мероприятия задержания состоялись, но их число неизвестно.
Издание сообщало про автобус задержанных и оценило действия полиции как "агрессивные".
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Что предшествовало:
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.
- После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.