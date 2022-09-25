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"Нет геноциду": в российском Якутске женщины вышли на протест – просят вернуть мужчин

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 10:25
Нет геноциду: в российском Якутске женщины вышли на протест – просят вернуть мужчин
фото и видео Sakhaday

В российском Якутске на площади Орджоникидзе состоялась акция, на которую вышли женщины, требуя "прекратить геноцид" и вернуть мужчин домой с войны против Украины.

Источник: местное издание Sakhaday

Детали: Журналисты сообщают, что людей пришло много, многие пришли семьями, преимущественно женской половиной, с бабушками, дочками.

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Сначала полиция просила женщин разойтись.

 

К концу мероприятия задержания состоялись, но их число неизвестно.

Издание сообщало про автобус задержанных и оценило действия полиции как "агрессивные".

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Что предшествовало:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.
  • После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.

Темы: Росcиямитингивойнамобилизация
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