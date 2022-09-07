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Генштаб подтвердил, что базы в Крыму обстреляли украинскими ракетами

"Украинская правда"Среда, 7 сентября 2022, 16:15
АЭРОДРОМ В НОВОФЕДОРОВЦЕ 10 АВГУСТА, MAXAR

В Генштабе Украины подтвердили, что Вооруженные силы в августе нанесли ракетные удары по авиабазам России в оккупированном Крыму.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский в статье для "Укринформа"

Дословно: "Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году есть успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки".

Предыстория:

  • Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.
  • Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к взрывам на аэродроме.
  • Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.
  • Министр обороны Алексей Резников предположил, что причиной взрывов в оккупированном Крыму могло стать небрежное курение, причем в нескольких опасных местах одновременно.

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Темы: КрымГенштабвойнаЗалужный
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