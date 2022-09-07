Генштаб подтвердил, что базы в Крыму обстреляли украинскими ракетами

В Генштабе Украины подтвердили, что Вооруженные силы в августе нанесли ракетные удары по авиабазам России в оккупированном Крыму.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский в статье для "Укринформа"

Дословно: "Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году есть успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки".

Реклама:

Предыстория: