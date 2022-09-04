Германия предоставит 200 млн евро помощи Украине для переселенцев

Правительство Германии предоставит Украине 200 миллионов евро на программы помощи внутренним переселенцам.

Об этом сообщила министр по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Большинство нашей новой помощи, 200 миллионов евро, пойдет на программу, которую проводит украинское правительство для поддержки внутренне перемещенных лиц", - сказала Шульце издание Funke Media.

"Деньги предназначены для того, чтобы переселенцы в Украине могли продолжать обеспечивать себя самым необходимым", – добавила она.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который в воскресенье посетит Берлин, встретится с Шульце, а также с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Я буду говорить с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в поддержке переселенцев", – сказала Шульце.

Как сообщалось, 12 земель Германии больше не принимают искателей убежища из-за большого наплыва из Украины.

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По состоянию на 30 августа 506 736 украинских детей были интегрированы в школьные системы стран Европейского Союза.