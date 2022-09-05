Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На активы компании коллаборанта Сальдо наложили арест

Роман ПетренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 14:31
На активы компании коллаборанта Сальдо наложили арест
все фото сбу

В Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экснардепа-предателя, а ныне гауляйтера временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо.

Источник: СБУ

Детали: Уточняется, что деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита.

Реклама:

Прибыль от ее деятельности Сальдо, как отмечает СБУ, направляла "на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства".

Арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн грн.

Решается вопрос передачи активов в АРМА.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал оккупацию Херсона.

 

Темы: СБУгосизменаАРМАарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: