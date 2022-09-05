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На активы компании коллаборанта Сальдо наложили арест

Роман ПетренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 14:31
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В Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экснардепа-предателя, а ныне гауляйтера временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо.

Источник: СБУ

Детали: Уточняется, что деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита.

Прибыль от ее деятельности Сальдо, как отмечает СБУ, направляла "на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства".

Арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн грн.

Решается вопрос передачи активов в АРМА.

Справка: Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал оккупацию Херсона.

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Темы: СБУгосизменаАРМАарест
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