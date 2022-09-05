Гендиректор МАГАТЭ во вторник отчитается о миссии агентства на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 6 сентября планирует опубликовать доклад о миссии на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты.

Источник: Twitter МАГАТЭ

Дословно: "Во вторник Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опубликует отчет по ситуации с ядерной и физической безопасностью и гарантиями в Украине, включая данные его миссии на ЗАЭС.

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Позже в тот же день он проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии на станцию".

Предыстория:

Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.

15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.

5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.

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