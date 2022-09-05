Гендиректор МАГАТЭ во вторник отчитается о миссии агентства на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 6 сентября планирует опубликовать доклад о миссии на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты.
Источник: Twitter МАГАТЭ
Дословно: "Во вторник Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опубликует отчет по ситуации с ядерной и физической безопасностью и гарантиями в Украине, включая данные его миссии на ЗАЭС.
Позже в тот же день он проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии на станцию".
Предыстория:
- Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
- 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
- 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
- 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
- 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
- 5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.
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