Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден: Россию не нужно признавать спонсором терроризма

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 04:00
Байден: Россию не нужно признавать спонсором терроризма
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Источник: комментарий Байдена журналистам в Белом доме, который приводит Reuters

Детали: На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".

Реклама:

Справка:

  • Объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.
  • Это также "имеет в виду другие законы о санкциях, которые наказывают лиц и страны, участвующие в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные российские секторы экономики. Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, – Куба, Северная Корея, Иран и Сирия – торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.
  • Американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.

Напомним:

  • 1 марта президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран мира и попросил признать Россию государством-террористом после ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова.
  • 24 июня комитет Сената США по международным отношениям поддержал резолюцию признать Россию государством-спонсором терроризма. Через месяц спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс.
  • 13 августа Москва предупредила Вашингтон, что признание России страной-спонсором терроризма  станет "точкой невозвращения", и что РФ в таком случае может снизить уровень дипломатических отношений с США или даже разорвать их.
  • Источники издания Washington Post утверждают, что Зеленский призвал Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БайденСШАРосcиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: