Байден: Россию не нужно признавать спонсором терроризма

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Источник: комментарий Байдена журналистам в Белом доме, который приводит Reuters

Детали: На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".

Реклама:

Справка:

Объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

Это также "имеет в виду другие законы о санкциях, которые наказывают лиц и страны, участвующие в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные российские секторы экономики. Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, – Куба, Северная Корея, Иран и Сирия – торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.

Американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.

Напомним:

1 марта президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран мира и попросил признать Россию государством-террористом после ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям поддержал резолюцию признать Россию государством-спонсором терроризма. Через месяц спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс.

13 августа Москва предупредила Вашингтон, что признание России страной-спонсором терроризма станет "точкой невозвращения", и что РФ в таком случае может снизить уровень дипломатических отношений с США или даже разорвать их.

Источники издания Washington Post утверждают, что Зеленский призвал Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.