Байден: Россию не нужно признавать спонсором терроризма

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Источник: комментарий Байдена журналистам в Белом доме, который приводит Reuters

Детали: На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".

Справка:

Объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

Это также "имеет в виду другие законы о санкциях, которые наказывают лиц и страны, участвующие в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные российские секторы экономики. Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, – Куба, Северная Корея, Иран и Сирия – торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.

Американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.

Напомним: