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Байден: Россию не нужно признавать спонсором терроризма

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Источник: комментарий Байдена журналистам в Белом доме, который приводит Reuters

Детали: На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".

Справка:

  • Объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.
  • Это также "имеет в виду другие законы о санкциях, которые наказывают лиц и страны, участвующие в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные российские секторы экономики. Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, – Куба, Северная Корея, Иран и Сирия – торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.
  • Американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.

Напомним:

  • 1 марта президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран мира и попросил признать Россию государством-террористом после ракетного удара российских оккупантов по центральной площади Харькова.
  • 24 июня комитет Сената США по международным отношениям поддержал резолюцию признать Россию государством-спонсором терроризма. Через месяц спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс.
  • 13 августа Москва предупредила Вашингтон, что признание России страной-спонсором терроризма  станет "точкой невозвращения", и что РФ в таком случае может снизить уровень дипломатических отношений с США или даже разорвать их.
  • Источники издания Washington Post утверждают, что Зеленский призвал Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

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Темы: БайденСШАРосcиятерроризм
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