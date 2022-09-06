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Никополь: Россияне били из "Градов", есть раненые, повреждены десятки многоэтажек

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 07:50
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 6 сентября россияне трижды обстреляли Никопольщину из "Градов", в частности в Никополе был прилет по жилому кварталу, два человека - мужчина и женщина - госпитализированы.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Медики оценивают состояние раненых как средней тяжести.

Кроме того, в городе повреждены 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. Изуродованные авто, несколько газопроводов, линии электропередач - без света более 2 тысяч семей.

В Марганецкой громаде прошло без пострадавших и разрушений.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
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