Нікополь: Росіяни гатили з "Градів", є поранені, пошкоджені десятки багатоповерхівок

В ніч на 6 вересня росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з "Градів", зокрема у Нікополі був приліт по житловому кварталу, двоє людей - чоловік та жінка - госпіталізовані.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Деталі: Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості.

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Крім того, у місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. Понівечені авто, кілька газогонів, лінії електропередач - без світла понад 2 тисячі сімей.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій.