NYT: За взрывами на аэродроме в Крыму стоят украинские силы

"The New York Times" со ссылкой на высокопоставленного украинского военного пишет, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму стоят украинские силы, хотя Минобороны Украины и Минобороны России не давали оснований говорить о такой версии.

Источник: "The New York Times" со ссылкой на чиновника, который говорил на условиях анонимности

Дословно: "Высокопоставленный украинский военный, знающий ситуацию, сказал, что за нападением стоят украинские силы".

Прямая речь: "Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для атак против наших сил на южном театре (военных действий)".

Детали: Чиновник не стал разглашать тип оружия, которое было использовано для нападения, отметив лишь, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".

NYT отмечает, что у Украины не много видов оружия, которое может достичь полуострова, кроме самолетов, которые рискуют быть немедленно сбитыми мощной противовоздушной обороной России.

Издание полагает, что нападение Украины на российские войска на Крымском полуострове приведет к обострению войны и смущению для президента России Владимира Путина.

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NYT также указывает, что российские и оккупационные власти публично не спекулировали о возможности украинского нападения.

Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.

Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке, однако напомнило о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Главное управление разведки Минобороны Украины не стало комментировать "Украинской правде" инцидент, другие источники во властных кругах не дали однозначной информации о причинах взрывов на аэродроме в Крыму.

Обновление: Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке, но не исключил, что за этим стоят партизаны.

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