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Подоляк о взрывах на военном аэродроме в Крыму: Мы здесь при чем?

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 22:22
Подоляк о взрывах на военном аэродроме в Крыму: Мы здесь при чем?
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму. 

Источник: Михаил Подоляк в эфире "Дождя", а также его твит

Прямая речь: "Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации".

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Детали: Подоляк сказал российскому телеканалу, что причины взрывов могли быть любыми: от детонации боеприпасов, о которой говорит Минобороны России, до "головотяпства" в российской армии. 

Прямая речь: "Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат [захваченного Крыма] обязан быть".

Детали: При этом в Twitter Подоляк написал: "Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Всё только начинается".

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Темы: КрымОфис президентавойнаРосcия
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