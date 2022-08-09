Подоляк о взрывах на военном аэродроме в Крыму: Мы здесь при чем?
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму.
Источник: Михаил Подоляк в эфире "Дождя", а также его твит
Прямая речь: "Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации".
Детали: Подоляк сказал российскому телеканалу, что причины взрывов могли быть любыми: от детонации боеприпасов, о которой говорит Минобороны России, до "головотяпства" в российской армии.
Прямая речь: "Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат [захваченного Крыма] обязан быть".
Детали: При этом в Twitter Подоляк написал: "Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Всё только начинается".
Предыстория:
- Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму прогремели днем 9 августа. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов.
- Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов один человек погиб, шестеро пострадали.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке
- "The New York Times" со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.