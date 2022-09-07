Скандальное ДТП с Трухиным: нардепу вручили подозрение во взяткем

Народный депутат Александр Трухин, год назад попавший в скандальное ДТП, заявляет, что правоохранители вручили ему подозрение касательно аварии и что на время расследования он покидает фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.

Источник: Трухин и Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: По его словам, подозрение он получил 7 сентября от Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и касается оно "одного из эпизодов ДТП".

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Трухин уверяет, что на вручение подозрения явился добровольно, "никуда не убегал и убегать не собирается".

Прямая речь: "Мой дом Украина, который я не покидал и никогда не покину, и буду продолжать делать все, что в моих силах для нашей Победы. А это и эвакуация людей, и поиск военного оборудования по всему миру, и его доставка в Украину, и много другой работы, о которой расскажу когда-нибудь своим внукам".

Больше деталей: Нардеп дает слово, что будет сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. "Мне нечего скрывать", – уверяет он.

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Также Трухин сообщил, что обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с просьбой приостановить его членство в ней на период расследования "для того, чтобы это дело не бросало тень на репутацию всей нашей команды".

Как сообщили в САП, Трухина подозревают в попытке дать взятку полицейским на месте аварии (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса).

В ведомстве напомнили, что в августе 2021 года Трухин стал участником ДТП, в котором пострадали 6 человек.

По версии следствия, находясь на месте аварии, нардеп предложил работникам патрульной полиции взятку в размере 150 тысяч. Денежную единицу он не назвал, а деньги давал за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП.

Дословно: "НАБУ собрано достаточно доказательств для уведомления народного депутата Украины о подозрении в предложении должностному лицу неправомерной выгоді, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается".

Что предшествовало: В конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

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