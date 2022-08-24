Скандальное ДТП с Трухиным закончилось штрафом в 850 гривен, и то – не нардепу

Суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с нардепом Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Источник: издание "Полтавщина" и Единый государственный реестр судебных решений

Детали: Соответствующее постановление Дарницкий суд Киева вынес в отношении Виктора Склемы, который в 2021 году попал в ДТП вместе с депутатом ВР от "Слуги народа" Александром Трухиным. Тогда Склема заявил, что за рулем сидел именно он.

9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа в качестве административного взыскания.

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Что предшествовало:

23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.

ДБР заявило, что не имело видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП".

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия". Кроме того, он изменил свои показания и признал, что пытался скрыться с места ДТП.

На четвертый день после публикации расследования УП, на резонанс вокруг видео полицейского отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он сказал, что после инцидента ему докладывали об отсутствии камеры из нательной камеры полицейского, а также возразил, что ему кто-либо звонил или обращался относительно Трухина.