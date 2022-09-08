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"Все вокруг горит": оккупант жалуется жене на точные удары ВСУ

Евгений КизиловЧетверг, 8 сентября 2022, 16:35
Все вокруг горит: оккупант жалуется жене на точные удары ВСУ
Getty Images

Служба безопасности Украины обнародовала новый перехват разговоров оккупантов. Один из них в панике рассказывает жене, как ВСУ бомбят российские позиции в Харьковской области.

Источник: СБУ в Facebook

Осторожно! Речь захватчика содержит много нецензурной лексики.

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Прямая речь: "Ну хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся… Они вычисляют и везде е*ашут…

Вчера ночью расху*рили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как обычно, но, скорее всего, дох*я! Там очень много людей жили. Там разные части… вот как нам пи*дец… все расху*рили…

Изюм горит, все вокруг горит. Я вообще не знаю, куда наше все везде продвигается…"

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее СБУ уже обнародовала перехват, свидетельствующий о том, что российская армия шокирована натиском ВСУ и работой украинской артиллерии.

Темы: войнаСБУ
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