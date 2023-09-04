Авиация нанесла 5 ударов по ЗРК врага – сводка

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам врага и 9 – по районам скопления россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки состоялось 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Двуречанское, Берестовое, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спирного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещеевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более 10 населенным пунктам.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Никольское, Дмитровка, Николаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.