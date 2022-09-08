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"Все навколо горить": окупант жаліється дружині на точні удари ЗСУ

Євген КізіловЧетвер, 8 вересня 2022, 16:35
Getty Images

Служба безпеки України оприлюднила нове перехоплення розмов окупантів. Один з них у паніці розповідає дружині, як ЗСУ бомблять російські позиції на Харківщині.

Джерело: СБУ у Facebook

Обережно! Мова загарбника містить багато нецензурної лексики.

Пряма мова: "Ну хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся... Они вычисляют и везде е*ашут…

Вчера ночью расху*рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи*дец…  все расху*рили…

Изюм горит, все вокруг горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается…"

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Що передувало: Раніше СБУ вже оприлюднювала перехоплення, яке свідчить, що російська армія шокована натиском ЗСУ та роботою української артилерії.

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Теми: війнаСБУ
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