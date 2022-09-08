В Приднестровье люди отказываются подписывать контракты с армией РФ – разведка

Население молдавского Приднестровья отказывается подписывать контракты с российской армией, а в "оперативной группе войск" - массовое дезертирство.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Попытки военного командования РФ развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата.

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Местное население отказывается идти в российскую армию, несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем.

Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести.

Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье".

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Детали: Сообщается, что из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут привлечь необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших.

Также наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

В "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.

В то же время устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений.

Аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков – количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы к оказанию первой неотложной помощи на поле боя, дальнейшей эвакуации и обеспечении медицинскими средствами.

Военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.