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У Придністров’ї люди відмовляються підписувати контракти з армією РФ – розвідка

Альона Мазуренко Четвер, 8 вересня 2022, 21:44

Населення молдовського Придністров’я відмовляється підписувати контракти з російською армією, а в "оперативній групі військ" — масове дезертирство.

Джерело: головне управління розвідки 

Дослівно: "Спроби військового командування РФ розгорнути в Придністров’ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.

Місцеве населення відмовляється йти в російську армію, навіть попри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом.

Головна причина – небажання брати участь у бойових діях на території України. Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або знаходяться в статусі зниклих безвісти.

Також на фоні подій в Україні відзначається зростання кількості випадків дезертирства в "оперативній групі військ РФ у Придністров’ї".

Деталі: Повідомляється, що через обмежену кількість воєнного контингенту, росіяни не можуть залучити необхідний ресурс для пошуку та повернення зниклих.

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Також спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення терміну контракту.

Наразі в "оперативній групі" активізувалось проведення навчань особового складу. Враховуючи досвід бойових дій в Україні, в програму підготовки внесено суттєві корективи. Зокрема, збільшено кількість занять з підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги.

Водночас застаріла тилова матеріально-технічна база не дозволяє якісно поліпшити рівень готовності логістичних підрозділів.

Аналогічна ситуація з підготовкою військових медиків – кількість занять збільшено, але застосовуються застарілі підходи щодо надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами.

Військові забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев’язочними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка.

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Теми: Придністров'ярозвідкаЗбройні силиРосія
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