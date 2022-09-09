В ЕС окончательно утвердили "визовое наказание" для россиян: начнет действовать с понедельника

Совет ЕС в пятницу окончательно принял решение о приостановлении упрощенного визового режима с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Совет принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, для граждан России будут действовать общие правила визового кодекса", – говорится в сообщении.

Прекращение соглашения приведет к повышению сбора за оформление визы с 35 евро до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных подтверждений, увеличению сроков оформления виз и большим ограничениям для выдачи многократных виз.

"Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ к ЕС гражданам стран – надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия сломала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества", – прокомментировал Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Ожидается, что решение будет опубликовано в официальном журнале 9 сентября 2022 года. Оно вступит в силу со дня принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

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