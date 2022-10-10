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В Запорожье уже 16 погибших от российских ударов 9-10 октября

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 14:09
Здесь и далее фото из Telegram Куртева

16 человек погибли и почти сотня получили ранения в результате ударов России по жилым кварталам Запорожья 9 и 10 октября. 

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Количество людей, погибших от рашистских атак по Запорожью, продолжает увеличиваться. 16 мирных погибших и почти 100 мирных раненых только за два последних дня. Вот такое оно, лицо мерзкой страны-террориста, которая только и может, что убивать спящих гражданских людей".

Детали: Секретарь горсовета уточнил, что по состоянию на 11:00 известно о 14 погибших и 74 раненых от ночной атаки россиян по многоэтажному дому и частному сектору в одном из районов города 9 октября.

Также известно о 2 погибших и 23 раненых от ночного обстрела многоквартирного дома в Запорожье 10 октября.

Куртев добавил, что поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Секретарь горсовета также сообщил, что продолжается ликвидация последствий ночных обстрелов города. 

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В частном секторе продолжают работать спасатели, более 60 волонтеров и три единицы техники. 

 

В поврежденной многоэтажке, где был разрушен подъезд, продолжается расчистка завала. Работают почти полсотни спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

 

В пострадавшем многоэтажном доме жителям предоставили доступ к квартирам. Они получили возможность забрать необходимые вещи. 

 

Что было раньше: Ночью 10 октября россияне снова ударили по Запорожью. Сначала сообщалось, что один человек погиб и пятеро, среди которых ребенок, пострадали. 

Предыстория

  • В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
  • По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Темы: Запорожьевойнажертвы
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