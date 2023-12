В Украину прибыли еще четыре системы HIMARS – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что из США в Украину прибыли еще четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS.

Источник: Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Прибыло еще 4 HIMARS от наших американских партнеров!

Реклама:

Я благодарю Джо Байдена и Ллойда Остина III и американский народ".

Детали: Резников заявил, что время HIMARS "хорошее для украинцев и плохое для оккупантов".

"Отличные новости накануне Ramstein 6, куда я еду завтра. Дальше будет больше", – добавил министр обороны.

4 additional HIMARS from our 🇺🇲 partners have arrived!

I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.

HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.

Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more.