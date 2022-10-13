"Как мясо – в штурмовую группу": ВВС узнала обстоятельства смерти мобилизированных оккупантов

Российских мобилизированных, гибель которых на войне в Украине признали власти страны-агрессора, отправили на передовую в Херсонской области без какой-либо подготовки.

Источник: российская служба ВВС со ссылкой на близких и родных погибших оккупантов

Детали: ВВС удалось установить имена троих из пяти погибших – это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин.

Они были мобилизованы военкоматом Коркинского района с 26-го по 29 сентября. Всего в районе под мобилизацию попало около тысячи человек, утверждают знакомые погибших.

Уже 3 октября они оказались под Луганском, оттуда их перебросили в Херсонскую область, а уже 9-го родным стали приходить сообщения о гибели мобилизованных.

Знакомый одного из погибших оккупантов переслал ВВС запись телефонного разговора, на котором челябинский мобилизованный, находящийся теперь в госпитале в Севастополе, рассказывает другому, только готовящемуся отправиться на фронт, обстоятельства гибели пятерых челябинцев.

Прямая речь мобилизированного: "Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы.

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Они [украинцы] в двухстах метрах от нас были в посадке и начали нас штурмовать. Дроны один за одним кидают подствольники. Меня "затрехсотило" [ранило]. Мы еще час отстреливались, а они уже метрах в 50-ти. Никакого прикрытия, БТР, который нас прикрывал, сожгли, танк сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался – не знаю".

Больше деталей: По словам этого оккупанта, Тимур Ахметшин находился в посадке в полутора километрах от его позиции, и ее "просто ровняли с землей": "На носилках его несли, он задвухсотился [погиб]".

"О своем командовании военнослужащие отзываются так, что это не поддается цитированию, утверждают, что ни разу даже не побывали на стрельбах, а окапываться на передовой им приходилось штык-ножами", - пишет ВВС.

В другом разговоре, запись которого есть в распоряжении ВВС, еще один мобилизованный из Коркинского района рассказывает об обстоятельствах гибели Ахметшина.

"Седьмого числа с утра пошли в наступление. Предупредили, что будет артобстрел. В 7 мы как упали на землю, так и провалялись до 10 или 11. Он ко мне подполз: "Илюха, держись, все нормально, вернемся, водки попьем". Ну я: "Базара нет, попьем обязательно"… Нам сказали отступать, все растерялись. Кто куда, кто с кем. Движуха началась, мясорубка. В обед уже пацаны доложили, что наш Тимурка задвухсотился", - говорит он.

После начала мобилизации российские власти неоднократно заявляли, что призываться на войну с Украиной будут лишь люди с боевым опытом, после мобилизации они будут проходить подготовку и слаживание, так что на фронте мобилизованные должны были оказаться лишь через месяц-два после начала мобилизационной кампании. Но на практике мобилизованные уже через несколько дней после призыва оказывались на передовой и там гибли, отмечает издание.

Что предшествовало: 13 октября губернатор и правительство Челябинской области признали, что пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли на войне в Украине.

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