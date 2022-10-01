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ВСУ уже в Лимане – Восточная группировка войск

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 16:12
Фото pixabay.com

Украинские войска зашли в город Лиман Донецкой области, там продолжаются бои.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября

Прямая речь Череватого: "Информация и то видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но идут бои. Детали будут позже". 

Что было раньше: 1 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео украинских защитников у стелы на въезде в Лиман.

А после обеда 1 октября фонд "Вернись живым" опубликовал видео из Лимана и сообщил, что на нем зафиксировано оккупантов, которые пытаются бежать из города.

Предыстория: 

  • Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.
  • А спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области – сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.  
  • Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
  • Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 
  • 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.

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Темы: ЛимандеоккупацияДонецкая область
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