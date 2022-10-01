ВСУ уже в Лимане – Восточная группировка войск

Украинские войска зашли в город Лиман Донецкой области, там продолжаются бои.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября

Прямая речь Череватого: "Информация и то видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но идут бои. Детали будут позже".

Что было раньше: 1 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео украинских защитников у стелы на въезде в Лиман.

А после обеда 1 октября фонд "Вернись живым" опубликовал видео из Лимана и сообщил, что на нем зафиксировано оккупантов, которые пытаются бежать из города.

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