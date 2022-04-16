Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.

Источник: Bloomberg ссылаясь на свои источники

Детали: Источники журналистов сказали, что Абрамович приезжал в Киев, чтобы попытаться предложить пути возобновления переговоров между делегациями Украины и РФ.

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Российский бизнесмен якобы встречался с членами украинской переговорной группы и обсудил возможные пути возобновления переговоров.

Пока что процесс переговоров приостановился после того, как в мировых СМИ обнародовали тела погибших жителей Киевщины, замученных российскими солдатами, в частности в Буче. Кроме того, российские власти не предоставили официальный ответ касаткльно предложений украинцев, озвученных на очной встрече делегаций в Стамбуле 29 марта.

Спикер Абрамовича по запросу Bloomberg сказал, что он не в Киеве, и отказался комментировать визиты олигарха. Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отказался предоставить комментарий. Так же не ответил на запрос спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам 16 апреля сказал, что Абрамович не является нейтральной стороной в переговорах и что украинские интересы не совпадают с интересами российского бизнесмена. Однако украинские переговорщики надеются воспользоваться его помощью в дипломатическом урегулировании.

Прямая речь Зеленского: "Я не думаю, что у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция. Я считаю, что российская сторона, их дипломаты или бизнесмены отстаивают именно российскую сторону и только свои интересы. И наши интересы не могут совпадать. Мы можем быть заинтересованы в решении тех или иных вопросов не военным путем, прекращении войны.

Я думаю, что Абрамович, он в составе этой делегации, я не знаю обо всех других. То, что мне говорили, та информация, которая у меня есть, что он представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и о приостановлении войны. Опять-таки, никто не может гарантировать, что это правда, что это не какая-то игра.

Но тем не менее, я считаю, что это лучше, чем когда говорят две стороны, одна за то, чтобы остановить войну, а другая сторона за то, чтобы полностью уничтожить этот народ".

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