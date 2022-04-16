Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ
Российский олигарх Роман Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.
Источник: Bloomberg ссылаясь на свои источники
Детали: Источники журналистов сказали, что Абрамович приезжал в Киев, чтобы попытаться предложить пути возобновления переговоров между делегациями Украины и РФ.
Российский бизнесмен якобы встречался с членами украинской переговорной группы и обсудил возможные пути возобновления переговоров.
Пока что процесс переговоров приостановился после того, как в мировых СМИ обнародовали тела погибших жителей Киевщины, замученных российскими солдатами, в частности в Буче. Кроме того, российские власти не предоставили официальный ответ касаткльно предложений украинцев, озвученных на очной встрече делегаций в Стамбуле 29 марта.
Спикер Абрамовича по запросу Bloomberg сказал, что он не в Киеве, и отказался комментировать визиты олигарха. Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отказался предоставить комментарий. Так же не ответил на запрос спикер Кремля Дмитрий Песков.
Президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам 16 апреля сказал, что Абрамович не является нейтральной стороной в переговорах и что украинские интересы не совпадают с интересами российского бизнесмена. Однако украинские переговорщики надеются воспользоваться его помощью в дипломатическом урегулировании.
Прямая речь Зеленского: "Я не думаю, что у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция. Я считаю, что российская сторона, их дипломаты или бизнесмены отстаивают именно российскую сторону и только свои интересы. И наши интересы не могут совпадать. Мы можем быть заинтересованы в решении тех или иных вопросов не военным путем, прекращении войны.
Я думаю, что Абрамович, он в составе этой делегации, я не знаю обо всех других. То, что мне говорили, та информация, которая у меня есть, что он представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и о приостановлении войны. Опять-таки, никто не может гарантировать, что это правда, что это не какая-то игра.
Но тем не менее, я считаю, что это лучше, чем когда говорят две стороны, одна за то, чтобы остановить войну, а другая сторона за то, чтобы полностью уничтожить этот народ".
Предыстория:
- Ранее британское издание The Times со своих источников рассказало, что Абрамович активно участвовал как посредник между Кремлем и Банковой, в частности лично возил записку от президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в Москву.
- 28 марта американское издание Wall Street Journal и международная группа расследователей Bellingcat из своих источников обнародовали информацию, что в ночь на 4 марта два члена украинской делегации и Абрамович почувствовали симптомы отравления нервно-паралитическим веществом после того, как они разговаривали с Зеленским на Банковой.
- 27 марта в интервью российским журналистам Зеленский подтвердил, что Абрамович был вовлечен в переговоры украинских и российских делегаций в Беларуси. Перед этим источники издания Wall Street Journal утверждали, что Зеленский якобы в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом попросил не вводить санкции против Абрамовича, потому что он вовлечен в мирные переговоры с Россией.
- Президент Зеленский в интервью ВВС сказал, что ужасы, совершенные российскими оккупантами в Буче, Бородянке и Мариуполе, сужают перспективы ведения мирных переговоров. 16 апреля он сказал украинским журналистам, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку в попытках дипломатического урегулирования войны. По его словам, переговоры зашли в тупик, потому что Украина не будет торговать своими людьми и территориями.
- Российский президент Владимир Путин заявил 12 апреля, что переговоры с Украиной зашли в тупик. Он не хочет, чтобы украинцы говорили об ужасах в Буче, а также претендовали на Крым и Донбасс.