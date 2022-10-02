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Россияне атаковали Запорожье: в городе раздаются взрывы

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 06:54
Россияне атаковали Запорожье: в городе раздаются взрывы

В Запорожье утром 2 октября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Источник:  глава ОВА Александр СтарухСуспільне

Прямая речь: "Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются".

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Детали: По словам главы ОВА, есть риск повторных атак.

Старух призвал граждан соблюдать меры безопасности. Не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях. 

Темы: Запорожьевзрыввойна
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