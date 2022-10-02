Россияне атаковали Запорожье: в городе раздаются взрывы
Воскресенье, 2 октября 2022, 06:54
В Запорожье утром 2 октября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Источник: глава ОВА Александр Старух, Суспільне
Прямая речь: "Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются".
Детали: По словам главы ОВА, есть риск повторных атак.
Старух призвал граждан соблюдать меры безопасности. Не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
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