Россияне атаковали Запорожье: в городе раздаются взрывы

В Запорожье утром 2 октября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Источник: глава ОВА Александр Старух, Суспільне

Прямая речь: "Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются".

Детали: По словам главы ОВА, есть риск повторных атак.

Старух призвал граждан соблюдать меры безопасности. Не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.