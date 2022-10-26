Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников объяснил, зачем России фейк о "грязной бомбе" в Украине

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 13:11
Алексей Резников, скриншот из Fox News

Абсурдные обвинения России в том, что Украина создает "грязную бомбу", которая может нести радиационное загрязнение, призваны остановить поставки оружия и подготовить оправдание для ядерных угроз самой РФ.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Fox News"

Прямая речь: "Это абсурд и полный фейк. Это новый этап российской информационной кампании против цивилизованного мира.

Они пытаются остановить поставки в Украину любых пакетов поддержки и помощи. Также они пытаются организовать определенный повод для использования с их стороны ядерных угроз".

Детали: Министр обороны согласился с мнением, что таким образом Россия добивается эскалации ситуации "под чужим флагом", то есть обвиняя Украину и ее союзников.

Резников также подтвердил, что не ожидает применения ядерного оружия Россией сейчас, а также, что США хоть и не дали сигнала о прямом ответном ударе по России, но дали понять, что ответ будет мощным.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские пропагандисты распространяли слухи, что Украина готовится подорвать т.н. "грязную бомбу", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. 
  • С 23 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу начал рассказывать коллегам из других стран, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов активно рассказывают коллегам на Западе и в Азии о якобы запланированной Украиной "провокации".
  • США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ в "грязной бомбе" как лживые.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".
  • 24 октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

Читайте также: Украинцам объяснили, как спастись от "грязной бомбы"

Темы: РезниковРосcиявойнаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

Все новости...
Резников
Резников не думает, что россияне досидят в Херсоне до уличных боев
Продвижение на юге замедлилось из-за дождей, но ВСУ наступают – Резников
Резников оценил риск ядерного удара со стороны России
Последние новости
06:32
С Черного моря вражеский флот угрожает 16 "Калибрами" - командование
05:34
Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики
04:34
Силы обороны уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом - ОК "Юг"
04:05
Глава ОВА: На Киевщине ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты
03:37
Россия снова угрожает ООН – США
02:38
За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских "шахедов" и ракету Х-59
01:58
Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА
01:50
Враг атаковал Запорожье – возник пожар
01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
00:54
"Месть за помощь Израиля Украине": российские хакеры атаковали сайт Кнессета
Все новости...