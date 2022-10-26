Резников объяснил, зачем России фейк о "грязной бомбе" в Украине

Абсурдные обвинения России в том, что Украина создает "грязную бомбу", которая может нести радиационное загрязнение, призваны остановить поставки оружия и подготовить оправдание для ядерных угроз самой РФ.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Fox News"

Прямая речь: "Это абсурд и полный фейк. Это новый этап российской информационной кампании против цивилизованного мира.

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Они пытаются остановить поставки в Украину любых пакетов поддержки и помощи. Также они пытаются организовать определенный повод для использования с их стороны ядерных угроз".

Детали: Министр обороны согласился с мнением, что таким образом Россия добивается эскалации ситуации "под чужим флагом", то есть обвиняя Украину и ее союзников.

Резников также подтвердил, что не ожидает применения ядерного оружия Россией сейчас, а также, что США хоть и не дали сигнала о прямом ответном ударе по России, но дали понять, что ответ будет мощным.

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Предыстория:

Российские пропагандисты распространяли слухи, что Украина готовится подорвать т.н. "грязную бомбу", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

С 23 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу начал рассказывать коллегам из других стран, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов активно рассказывают коллегам на Западе и в Азии о якобы запланированной Украиной "провокации".

США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ в "грязной бомбе" как лживые.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".

24 октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

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