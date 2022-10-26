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Резніков пояснив, навіщо Росії фейк про "брудну бомбу" в Україні

Олена РощінаСереда, 26 жовтня 2022, 13:11
Резніков пояснив, навіщо Росії фейк про брудну бомбу в Україні
Олексій Резніков, скриншот із Fox News

Абсурдні звинувачення Росії в тому, що Україна створює "брудну бомбу", що може нести радіаційне забруднення, покликані зупинити поставки зброї та підготувати виправдання для ядерних погроз самої РФ.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News

Пряма мова: "Це абсурд і цілковитий фейк. Це новий етап російської інформаційної кампанії проти цивілізованого світу. 

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Вони намагаються зупинити поставки до України будь-яких пакетів підтримки й допомоги. Також вони намагаються організувати певний привід для використання з їхнього боку певних ядерних погроз".

Деталі: Міністр оборони погодився з думкою, що таким чином Росія домагається ескалації ситуації "під чужим прапором", тобто звинувачуючи Україну та її союзників.

Резніков також підтвердив, що не очікує застосування ядерної зброї Росією зараз, а також, що США хоч і не дали сигналу про прямий удар по Росії у відповідь, але дали зрозуміти, що відповідь буде потужною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Російські пропагандисти поширювали чутки, що Україна готується підірвати т. зв. "брудну бомбу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. 
  • Із 23 жовтня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу почав розповідати колегам з інших країн, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби". Шойгу і глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов активно розповідають колегам на Заході і в Азії про нібито заплановану Україною "провокацію".
  • США, Британія і Франція відкинули звинувачення РФ у "брудній бомбі" як брехливі.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про розробку "брудної бомби".
  • 24 жовтня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об'єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

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Теми: РезніковРосіявійназброя
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