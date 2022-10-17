В Лимане уже эксгумировали тела 187 погибших
Правоохранители эксгумировали уже 187 тел на месте массового захоронения погибших от рук оккупантов в городе Лиман – среди них 35 военных и 152 гражданских.
Источник: пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 17 октября
Прямая речь Гаврилко: "Сейчас в Лимане работы по эксгумации еще продолжаются, ведется следствие. По предварительным результатам, эксгумировали 35 военнослужащих, тело одного из них было отдельно, в могиле посреди города, и 152 гражданских человека. Также неисследованными остаются около 40 могил, доступ к ним затруднен".
Детали: Она добавила, что за одни сутки удается эксгумировать 10-15 человек.
По предварительным результатам осмотра эксгумированных тел, люди погибли в результате взрывных травм.
Однако, по словам Гаврилко, полиция имеет информацию о гражданах, погибших в результате насильственной смерти. Об этом подробнее сообщат после экспертизы.
Пресс-секретарь областной полиции отметила, что сейчас известно о 43 массовых захоронениях в Донецкой области. Отдельно полиция области получает информацию о стихийных захоронениях в дворах жилых домов, где в могилах может быть до 10 человек.
Представительница полиции также рассказала, что в месте, где базировались российские военные, нашли тело гражданского мужчины. Тело жертвы и территория были заминированы. По предварительному заключению экспертизы, мужчину застрелили.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
- 5 октября Зеленский показал, как выглядит Лиман после его освобождения от российских захватчиков.
- 5 октября СМИ писали, что в освобожденном от оккупантов городе Лиман на Донетчине нашли более 50 захоронений с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, некоторые таблички на могилах просто с номерами.
- 7 октября стало известно, что в освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили два захоронения, одно из них включает одиночные могилы гражданских, другое – братская могила.
- 9 октября сообщалось, что правоохранители эксгумировали первые 20 тел на месте массового захоронения погибших от рук оккупантов в городе Лиман – среди жертв захватчиков есть военные ВСУ и дети.