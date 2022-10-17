Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Лимане уже эксгумировали тела 187 погибших

Ирина БалачукПонедельник, 17 октября 2022, 15:58
Эксгумация тел в Лимане. Фото из Facebook полиции Донецкой области

Правоохранители эксгумировали уже 187 тел на месте массового захоронения погибших от рук оккупантов в городе Лиман – среди них 35 военных и 152 гражданских.

Источник: пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 17 октября  

Прямая речь Гаврилко: "Сейчас в Лимане работы по эксгумации еще продолжаются, ведется следствие. По предварительным результатам, эксгумировали 35 военнослужащих, тело одного из них было отдельно, в могиле посреди города, и 152 гражданских человека. Также неисследованными остаются около 40 могил, доступ к ним затруднен".

Детали: Она добавила, что за одни сутки удается эксгумировать 10-15 человек.

По предварительным результатам осмотра эксгумированных тел, люди погибли в результате взрывных травм.

Однако, по словам Гаврилко, полиция имеет информацию о гражданах, погибших в результате насильственной смерти. Об этом подробнее сообщат после экспертизы.

Пресс-секретарь областной полиции отметила, что сейчас известно о 43 массовых захоронениях в Донецкой области. Отдельно полиция области получает информацию о стихийных захоронениях в дворах жилых домов, где в могилах может быть до 10 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Представительница полиции также рассказала, что в месте, где базировались российские военные, нашли тело гражданского мужчины. Тело жертвы и территория были заминированы. По предварительному заключению экспертизы, мужчину застрелили.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
  • 5 октября Зеленский показал, как выглядит Лиман после его освобождения от российских захватчиков.
  • 5 октября СМИ писали, что в освобожденном от оккупантов городе Лиман на Донетчине нашли более 50 захоронений с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, некоторые таблички на могилах просто с номерами.
  • 7 октября стало известно, что в освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили два захоронения, одно из них включает одиночные могилы гражданских, другое – братская могила.
  • 9 октября сообщалось, что правоохранители эксгумировали первые 20 тел на месте массового захоронения погибших от рук оккупантов в городе Лиман – среди жертв захватчиков есть военные ВСУ и дети.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Лимандеоккупацияжертвы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"

фотоПод посольством Ирана требовали прекратить продавать России дроны-камикадзе

инфографикаВоздушные силы вечером сбили восемь "Шахедов"

обновлено, видеоРоссийский Су-34 упал на многоэтажку во время взлета на Кубани, есть погибшие

оновлено, фотоИз российского плена освободили 108 женщин - ОП

Маск нашел странное оправдание оккупации Крыма Россией

Все новости...
Лиман
В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации
Полиция эксгумировала первые 20 тел погибших от рук оккупантов в Лимане
В освобожденном Лимане обнаружили братскую могилу – ОВА
Последние новости
06:48
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
05:58
Военные аналитики указали, кто может перетянуть на себя роль Путина "сильного человека"
05:15
После взрывов в Николаеве пропал свет – СМИ
04:45
Враг увеличил корабельную группировку – ОК "Юг"
03:50
Сумщина: 300 приходов с территории РФ, 5 погибших
02:58
На юге авиация 11 раз ударила по позициям врага и его ПВО – командование
02:14
Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"
01:15
Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
00:32
фотоПод посольством Ирана требовали прекратить продавать России дроны-камикадзе
23:53
Пентагон обсуждает, платить ли Маску за интернет Starlink в Украине – СМИ
Все новости...