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Военные на юге просят не сообщать положительные новости преждевременно

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 02:50
фото: ОК Юг

Оперативное командование "Юг" просит украинцев не сообщать о положительных новостях на передовой преждевременно, потому что это может стоить жизни военным и местным жителям освобожденных территорий.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Не сообщайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений.

Преждевременная утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где продолжается военная операция".

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Темы: войнаХерсонская область
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