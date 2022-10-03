"Ждуны" не дождутся России в 2026 году, Луганщину деоккупируют раньше – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заверил, что Луганскую область деоккупируют раньше, чем там окончательно закрепятся российские власти, которые предусмотрели для новых оккупированных территорий "переходный период" до 2026 года.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Ждуны" не дождутся – ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026 году… Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта РФ. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России.

Тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет. На бумаге все выглядит так. Ситуация с безопасностью несколько иная".

Детали: Гайдай отметил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана (Донецкая область), оккупанты жалуются, якобы ВСУ "мешают россиянам создать оборонительный рубеж в Кременной".

"Как мешают, поймите сами", – добавляет глава ОВА.

Напомним: 30 сентября президент России Владимир Путин подписал со своими же ставленниками "договоры" о "присоединении" территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к Российской Федерации.

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В воскресенье, 2 октября, проекты законов о ратификации этих юридически ничтожных "договоров" внесены на ратификацию в Госдуму РФ. Согласно им, оккупированные территории уже являются территориями РФ, но до 1 января 2026 года будет действовать переходный период для интеграции "новых субъектов" в российские системы.

Тем временем и на востоке, и на юге Украины продолжается контрнаступление украинских защитников. На днях ВСУ освободили лежащие Лиман и Торское (Донецкая область), которые лежат на пути к Кременной (Луганская область). Также президент подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.