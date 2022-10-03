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"Ждуны" не дождутся России в 2026 году, Луганщину деоккупируют раньше – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 3 октября 2022, 10:44
Ждуны не дождутся России в 2026 году, Луганщину деоккупируют раньше – Гайдай
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заверил, что Луганскую область деоккупируют раньше, чем там окончательно закрепятся российские власти, которые предусмотрели для новых оккупированных территорий "переходный период" до 2026 года.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Ждуны" не дождутся – ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026 году… Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта РФ. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России.

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Тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет. На бумаге все выглядит так. Ситуация с безопасностью несколько иная".

Детали: Гайдай отметил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана (Донецкая область), оккупанты жалуются, якобы ВСУ "мешают россиянам создать оборонительный рубеж в Кременной".

"Как мешают, поймите сами", – добавляет глава ОВА.

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Напомним: 30 сентября президент России Владимир Путин подписал со своими же ставленниками "договоры" о "присоединении" территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к Российской Федерации.

В воскресенье, 2 октября, проекты законов о ратификации этих юридически ничтожных "договоров" внесены на ратификацию в Госдуму РФ. Согласно им, оккупированные территории уже являются территориями РФ, но до 1 января 2026 года будет действовать переходный период для интеграции "новых субъектов" в российские системы.

Тем временем и на востоке, и на юге Украины продолжается контрнаступление украинских защитников. На днях ВСУ освободили лежащие Лиман и Торское (Донецкая область), которые лежат на пути к Кременной (Луганская область). Также президент подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Темы: оккупацияаннексияРосcияЛуганская область
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