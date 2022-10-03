Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России мобилизованный покончил с собой – СМИ РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 октября 2022, 12:21

В Свердловской области России покончил с собой мобилизованный мужчина.

Источник: российские СМИ, которые посылаются на телеграм-каналы Baza и Astra

Детали: По данным Astra, 46-летнего жителя Кургана мобилизовали 26 сентября, а 1 октября мужчину нашли без признаков жизни в столовой учебного центра в/ч 31612 (дислоцируется в поселке Порошино).

Реклама:

Сообщается, что он погиб на месте, на теле нашли порезы на шее. Рядом лежало лезвие.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Темы: Росcиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
В Дании сократят штат российского посольства
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: