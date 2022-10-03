В России мобилизованный покончил с собой – СМИ РФ

В Свердловской области России покончил с собой мобилизованный мужчина.

Источник: российские СМИ, которые посылаются на телеграм-каналы Baza и Astra

Детали: По данным Astra, 46-летнего жителя Кургана мобилизовали 26 сентября, а 1 октября мужчину нашли без признаков жизни в столовой учебного центра в/ч 31612 (дислоцируется в поселке Порошино).

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Сообщается, что он погиб на месте, на теле нашли порезы на шее. Рядом лежало лезвие.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.