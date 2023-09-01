Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Дании сократят штат российского посольства

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 18:13
В Дании сократят штат российского посольства
Фото - Facebook Embassy of Russia in Denmark

Министерство иностранных дел Дании в пятницу объявило об урезании численности посольства России в Копенгагене до такого же количества, как в Москве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт датского МИДа

Детали: Ведомство в пятницу сообщило послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве - до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

Реклама:

"В течение длительного периода Дания и Россия вели переговоры относительно выдачи виз датским сотрудникам посольства Дании в Москве с целью сохранения полноценного функционирования посольств в Дании и России. Эти переговоры не достигли никаких результатов, поскольку российская сторона неоднократно пыталась включить в них визовые запросы для сотрудников российской разведки", - говорится в заявлении.

Решение о сокращении численности персонала посольства РФ в Дании должно быть выполнено до 29 сентября. Нынешнее количество работников дипучреждения не уточняется.

В апреле 2022 года МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, которые работали под прикрытием в посольстве РФ.

ВИДЕО ДНЯ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства выслали несколько сотен российских разведчиков, которые работали в посольствах под дипломатическим прикрытием.

Только недавно, в начале июля, спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ, а также члены их семей. Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников.

Темы: ДанияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Дания
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: