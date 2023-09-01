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В Дании сократят штат российского посольства

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 18:13
В Дании сократят штат российского посольства
Фото - Facebook Embassy of Russia in Denmark

Министерство иностранных дел Дании в пятницу объявило об урезании численности посольства России в Копенгагене до такого же количества, как в Москве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт датского МИДа

Детали: Ведомство в пятницу сообщило послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве - до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

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"В течение длительного периода Дания и Россия вели переговоры относительно выдачи виз датским сотрудникам посольства Дании в Москве с целью сохранения полноценного функционирования посольств в Дании и России. Эти переговоры не достигли никаких результатов, поскольку российская сторона неоднократно пыталась включить в них визовые запросы для сотрудников российской разведки", - говорится в заявлении.

Решение о сокращении численности персонала посольства РФ в Дании должно быть выполнено до 29 сентября. Нынешнее количество работников дипучреждения не уточняется.

В апреле 2022 года МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, которые работали под прикрытием в посольстве РФ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства выслали несколько сотен российских разведчиков, которые работали в посольствах под дипломатическим прикрытием.

Только недавно, в начале июля, спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ, а также члены их семей. Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников.

Темы: ДанияРосcия
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