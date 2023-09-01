Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
Пятница, 1 сентября 2023, 18:10
Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре у него будет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина
Прямая речь: "Довольно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных сферах".
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Предыстория:
- Ранее агентство Bloomberg писало, что Путин согласился посетить Китай - этот вояж станет его первой поездкой за границу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.