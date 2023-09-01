Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 18:10
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре у него будет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина

Прямая речь: "Довольно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных сферах".

Реклама:

Предыстория:

  • Ранее агентство Bloomberg писало, что Путин согласился посетить Китай - этот вояж станет его первой поездкой за границу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Темы: КитайРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: