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Минобороны Литвы: процедуры по вступлению Украины в НАТО должны начаться уже сейчас, несмотря на войну

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 13:41

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что аннексия пятой части территории Украины вернула страну, которая борется за выживание, на передовые позиции относительно решения подать заявку на членство в НАТО.

Об этом он сказал на заседании совета партии литовских консерваторов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку, даже если это кажется трудной целью", - сказал министр.

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По словам Анушаускаса, переговоры и формальные процедуры по приему Украины в альянс должны начаться уже сейчас, "несмотря на войну".

"Самое главное - это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран - согласие о том, что эту страну можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться независимо от войны", - сказал он.

 "В этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны (...) Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", - добавил он. 

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Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

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Темы: ЛитваНАТОмеждународная общественностьмеждународные отношения
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