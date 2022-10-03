Зеленский: Перспектива боевых действий очевидна - все больше оккупантов пытаются сбежать

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что российская армия несет все большие потери и все больше оккупантов пытаются бежать.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной - все больше оккупантов пытаются убежать, все больше потерь несет вражеская армия, все больше понимания того, что Россия сделала ошибку, пойдя войной против Украины".

Детали: По его словам, мобилизованные россияне не подготовлены к боевым действиям в Украине. "Но российскому командованию просто нужны какие-то люди - и любые, чтобы поставить их на место погибших. А когда и эти новые погибнут, отправят еще людей. Так воюет Россия. Так она и проиграет", - отметил президент.

Он также сообщил, что продолжилось наступление нашей армии, освобождены населенные пункты в нескольких областях.