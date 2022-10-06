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Литовские пограничники за сутки развернули на границе 122 "мигрантов Лукашенко"

Четверг, 6 октября 2022, 11:36

Литовские пограничники остановили и завернули на границе с Беларусью 122 человека, которые пытались нелегально попасть в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT. 

Это самая большая цифра с 20 сентября, когда на границе за сутки развернули 135 человек. Больше до этого было еще в ноябре 2021 года - 144. 

За предыдущие сутки пограничники не заметили ни одной попытки незаконно пересечь границу, а во вторник сообщали о 91 человеке.

Всего с начала года границу Беларуси с Литвой пытались пересечь около 8800 человек, а с августа 2021 года, когда Литва юридически разрешила заворачивать мигрантов на пункты пропуска и не принимать заявки об убежище "в лесах" - более 16,8 тысяч, что включает в том числе повторные попытки тех же людей. 

В пограничной службе утверждают, что белорусские чиновники до сих пор активно способствуют нелегальной миграции в Литву через территорию Беларуси.

Напомним, с лета 2022 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий против белорусской оппозиции и гражданского общества. С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но периодически фиксируют новые попытки. Литва и Польша после этого соорудили заграждение на границе с Беларусью.

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Темы: ЛитваЛукашенкоБеларусь
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