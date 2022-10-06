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Россияне пытались вербовать "азовцев", которые выходили из "Азовстали": "Чтобы уничтожать США"

Алена МазуренкоЧетверг, 6 октября 2022, 13:05
Россияне пытались вербовать азовцев, которые выходили из Азовстали: Чтобы уничтожать США

Представители российского ГРУ пытались вербовать защитников полка "Азов", которые выходили из "Азовстали", мотивируя это "войной против США и Запада". 

Источник: начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр", брифинг командиров полка АЗОВ

Прямая речь: "Относительно именно "азовцев" у главного разведуправления (ГРУ РФ - ред.) было отработано следующее: когда мы вышли из плена, они хотели завербовать "Азов" как подразделение тем, что ребята вы хорошо воюете (я сейчас цитирую ГРУ, а не себя) и давайте вместе уничтожать Запад и США.

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У "азовцев" единодушной была одна мысль: Они – наши враги. Мы – украинские военные. Украина – наша родина".

Детали: Кротевич также призвал журналистов воздержаться от вопросов о плене. По его словам, разглашение информации о российском плену может навредить тем, кто до сих пор там находится.

"Тавр" отметил, что Россия - это не та страна, которая обратит внимание на общественный резонанс.

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Поэтому огласка в медиа может иметь обратный эффект для украинских военнопленных и ухудшить их условия пребывания или навредить переговорному процессу относительно освобождения.

Защитники, которых в конце сентября освободили из вражеского плена, также сообщили, что сейчас работают в координации с силовыми ведомствами. В частности, защитников спрашивают о нарушении Россией норм международного права.

На брифинге также отметили, что командирский состав полка несколько дней находился с личным составом на территории оккупированной Украины. Затем офицеров перевезли на территорию РФ, где они находились вплоть до возвращения из плена.

По словам Кротевича, несмотря на гарантии МККК, сепаратисты забрали нескольких гражданских людей, которые выходили из "Азовстали".

Темы: АзовпленныеРосcиявойна
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