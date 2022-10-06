Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В МИД РФ заявили, что ядерная война недопустима и никогда не должна быть развязана

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 17:50
Мария Захарова на брифинге 6 октября, скриншот видео

Россия заявляет, что придерживается принципа недопустимости ядерной войны и что такая война никогда не должна быть развязана.

Источник: официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, видео которого публикует ТАСС

Прямая речь: "Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. Мы неоднократно говорили и подтверждали это. В такой войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".

Детали: Захарова также заявила, что градус "ядерной риторики" повышается якобы "НАТОцентричными структурами, НАТОцентричными странами и теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", не вспомнив об угрозах представителей РФ, в том числе президента страны Владимира Путина и экс-президента, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном накачке ядерной риторики", - заявила представитель МИД РФ, добавив, что не будет зачитывать "доктринальные документы на этот счет", потому что позиция страны "не претерпела никаких изменений".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияядерное оружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: "Шахеды" не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора

СМИ: США ликвидировали двух главарей ИГИЛ

видеоОкружение ОП получает миллионы из бюджета за пиар власти на канале "Рада" – СМИ

Комитет Рады поддержал кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на главу НБУ

Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика

Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге

Все новости...
Росcия
Норвегия ограничила доступ рыболовецких судов из РФ в свои порты
Генштаб: Мобилизация в РФ "поглощает" отдаленные регионы, а в Москве – 0,2% населения
Украина отреагировала на предложенные РФ переговоры: Одна ложь
Последние новости
09:40
"Лучше не желать Путину скорой смерти на его 70-летие" – Руденко
09:37
Албания и Греция не смогли договориться по морским границам
09:31
Британская разведка оценила масштабы "российского ленд-лиза" для ВСУ
09:29
Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне до конца года
09:25
Путина поздравили с юбилеем Ким Чен Ын, Кадыров, Лукашенко и глава Никарагуа  
09:24
Блестящий побег. Почему Россия не умеет проигрывать войны
09:15
В Кремле решили не праздновать день рождения Путина из-за ситуации на фронте – СМИ
09:06
Глава оборонного комитета Бундестага в Киеве призвала предоставить танки Украине
09:01
Резников "поздравил" Путина: С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет
08:47
Орбан: провальную санкционную политику Брюсселя нужно менять
Все новости...