В МИД РФ заявили, что ядерная война недопустима и никогда не должна быть развязана
Россия заявляет, что придерживается принципа недопустимости ядерной войны и что такая война никогда не должна быть развязана.
Источник: официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, видео которого публикует ТАСС
Прямая речь: "Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. Мы неоднократно говорили и подтверждали это. В такой войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".
Детали: Захарова также заявила, что градус "ядерной риторики" повышается якобы "НАТОцентричными структурами, НАТОцентричными странами и теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", не вспомнив об угрозах представителей РФ, в том числе президента страны Владимира Путина и экс-президента, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном накачке ядерной риторики", - заявила представитель МИД РФ, добавив, что не будет зачитывать "доктринальные документы на этот счет", потому что позиция страны "не претерпела никаких изменений".
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ вновь пригрозил западным странам применением ядерного оружия. "В случае угрозы территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - сказал, в частности, он.
- Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности. Также Медведев пугал началом Третьей мировой и исчезновением значительной части украинцев.
- Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия. В то же время Зеленский убежден, что Путин в случае применения ядерного оружия "не сможет сохранить жизнь".