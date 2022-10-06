В МИД РФ заявили, что ядерная война недопустима и никогда не должна быть развязана

Россия заявляет, что придерживается принципа недопустимости ядерной войны и что такая война никогда не должна быть развязана.

Источник: официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, видео которого публикует ТАСС

Прямая речь: "Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. Мы неоднократно говорили и подтверждали это. В такой войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".

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Детали: Захарова также заявила, что градус "ядерной риторики" повышается якобы "НАТОцентричными структурами, НАТОцентричными странами и теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", не вспомнив об угрозах представителей РФ, в том числе президента страны Владимира Путина и экс-президента, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном накачке ядерной риторики", - заявила представитель МИД РФ, добавив, что не будет зачитывать "доктринальные документы на этот счет", потому что позиция страны "не претерпела никаких изменений".

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