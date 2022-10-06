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Украина просит у США больше систем ПВО, готовясь к ударам по инфраструктуре зимой - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 18:41

Украина изменила перечень приоритетного оружия для получения у Соединенных Штатов с приближением зимы: теперь первые места там занимают системы противовоздушной обороны, поскольку Россия, вероятно, активизирует ракетные удары по инфраструктуре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

В Киеве считают, что на фоне краха российских сил на фронте Владимир Путин решит осуществить ракетные удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

"Украина до сих пор смогла предупредить большинство атак России, и мы можем ожидать, что Россия увеличит ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины (в грядущие недели). Мы должны предоставить все ресурсы, в которых нуждается Украина для защиты от ракетных ударов РФ", - заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который отправился в Вашингтон для переговоров о поставках Киеву оружия.

Представитель Пентагона на условиях анонимности подтвердил Politico, что сценарий ракетных ударов по инфраструктуре является вероятным, ведь Россия уже прибегала к этому. Кроме того, у РФ заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточными, а значит, разрушительными.

В то же время в американском Минобороны указывают, что из-за большой площади Украины будет трудно обеспечить полную защиту от всех опасностей с воздуха - от атак российских подводных лодок до бомбардировщиков, которые пролетают вблизи украинской границы.

США способствовали передаче Украине систем С-300 от Словакии, а также объявили о передаче противовоздушных радаров и двух собственных комплексов ПВО NASAMS. Украинская сторона, однако, говорит, что этого количества недостаточно и прибудет оно не сразу.

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Как сообщали ранее СМИ, Украина обратилась к США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут ими поражены - таким образом в Киеве хотят преодолеть сопротивление Вашингтона, который опасается возможной эскалации.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
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