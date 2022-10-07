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Россияне выпустили почти 40 снарядов по Никополю, повреждены многоэтажки

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 08:10
Россияне выпустили почти 40 снарядов по Никополю, повреждены многоэтажки
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью россияне атаковали шесть раз ударили по Никопольщине из РСЗО и тяжелой артиллерии - в частности в Никополь прилетели почти 40 снарядов, есть значительные разрушения.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что в городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

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В Марганецкой громаде обследуют пораженные территории. Масштабы разрушений уточняются.

Темы: войнаДнепропетровская областьРосcия
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