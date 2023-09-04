Оккупанты более 1300 раз ударили по линии соприкосновения в Донецкой области: есть погибший и раненые − ОВА

Россияне обстреливали 10 областей Украины из различных видов вооружения: за сутки 2 человека погибли и по меньшей мере 14 получили ранения.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9 утра 4 сентября

Детали: За прошедшие сутки россияне совершили 1 383 обстрела по линии соприкосновения в Донецкой области: 617 − на Лиманском направлении; 475 − на Соледарском; 291 − на Донецком. Под огнем были 8 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, пгт Северное, с. Волченко, с. Дилиевка, с. Новоукраинка, с. Тихоновка, с. Урожайное. Повреждены 7 частных жилых домов, сельский дом культуры, неработающая тяговая подстанция. В Донецкой области за сутки: один человек погиб, 5 раненых.

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Луганщина: Белогоровка была под ударами авиации и артиллерии. Также из различных артсистем оккупантами обстреляно Невское. За сутки россияне совершили 156 обстрелов (543 снаряда).

Черниговщина: за сутки было 9 обстрелов (52 взрыва). Враг из минометов обстреливал общины Новгород-Северского, Черниговского и Корюковского районов. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумская область: ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Путивльская и Дружбовская общины. Без последствий. В течение дня 3 сентября россияне совершили 20 обстрелов приграничья − зафиксировано 137 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманьская, Свесская, Великописаревская общины.

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В Белопольской общине в результате артобстрела поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Кроме того, утром 3 сентября по окраине города Ворожба Сумского района оккупанты били из САУ − зафиксировано 6 взрывов, в результате чего повреждены 4 частных жилых дома и помещения агропредприятия.

Днепропетровщина: утром россияне атаковали область беспилотниками - 6 вражеских дронов удалось сбить. Есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются, но, по предварительным данным, без погибших и пострадавших. Днем 3 сентября враг направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину, выпустив более 20 снарядов. Россияне попали по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Обошлось без жертв и пострадавших. Из-за обстрелов произошло два возгорания − горела трава, но огонь потушили. Другие последствия уточняются.

Запорожская область: под ударом было 30 населенных пунктов; поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки зафиксировано 104 обстрела: враг нанес ракетный удар по Верхней Терсе, из РСЗО бил по Красному и Степному, ударил шестью авиаснарядами по Орехову, совершил БПЛА-атаки по Щербакам, Чаривному, Ольговскому и Пятихаткам. 88 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Павловки, Затишья, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Плавней, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел. В результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. В результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья − 68-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали.

Харьковщина: минувшей ночью враг обстрелял с. Шийковка Изюмского района и повредил здание столовой. Жертв и пострадавших нет. За прошедшие сутки на Слобожанском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковского района. А также били из минометов и артиллерии по населенным пунктам Уды Богодуховского района, Волчанск, Гатище, Бударки Чугуевского района, Ольховатка Купянского района, Нескучное Харьковского района.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Двуречанское, Берестовое, Колодязное, Кисловка. В результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района разрушены 2 частных жилых дома. В результате артиллерийского обстрела Купянска получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 59 лет.

Николаевская область: ночью ПВО уничтожила российский разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня (неустановленного типа). 3 сентября враг наносил удары по береговой полосе г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет. Также 3 сентября россияне били из артиллерии по акватории Очаковской общины. Днем вражеским артиллерийским обстрелам подвергся населенный пункт Куцурубской громады. Прошло без пострадавших.

Одесская область: оккупанты атаковали ударными беспилотниками юг области. 17 дронов силы ПВО сбили. В результате попаданий в нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов; огонь ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет. На месте продолжают работать все соответствующие службы. Данные о последствиях уточняются.

Херсонщина: за сутки по области россияне совершили 57 обстрелов (271 снаряд), из них по г. Херсон − 4 артиллерийских обстрела (10 снарядов). Рашисты попали в районы 24 населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и акционерного общества в Херсоне. 3 сентября оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья. К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь − ранены и госпитализированы в больницу. Также ранения получили 37-летний местный житель и 29-летняя женщина. Враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С ранениями в больницу доставили 77-летнего херсонца. Всего за сутки на Херсонщине один человек погиб, еще 5 − получили ранения (из них − 1 ребенок).