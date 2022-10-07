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В Запорожье уже 11 жертв ударов, произошедших 6 октября, 15 человек еще ищут

Елена РощинаПятница, 7 октября 2022, 10:13
В Запорожье разбирают завалы после ракетных ударов, фото ГСЧС

В Запорожье выросло до 11 количество жертв ракетных ударов по центру города, которые были нанесены 6 октября.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, ГСЧС

Прямая речь Куртева: "Всю ночь не прекращались поисково-спасательные работы на местах разрушенных ракетами домов.

По состоянию на 5 утра был спасен 21 человек, из них 13 человек госпитализированы. К сожалению, увеличилось количество жертв обстрела.

По одному адресу из-под завалов было деблокировано 7 погибших. По другому адресу были деблокированы три погибших человека, еще по одному – 1 погибший человек.

Всего известно об 11 жертвах. Еще минимум 15 человек считаются без вести пропавшими".

Детали: По данным ГСЧС, из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 8 погибших, спасены 6 человек, из которых 5 госпитализированы, а из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы 3 погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы. Всего спасены 21 человек, погибли 11 человек.

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Спасатели уже разрешили коммунальным службам для ликвидации последствий.

"Коммунальщики работают с самого утра, но рабочих рук не хватает, поэтому все желающие могут присоединиться к ликвидации последствий прилетов", – отметил Куртев.

Уже после этого сообщения российские войска нанесли новый удар по городу Запорожье.

Этому предшествовало: Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. Вечером было известно о 7 погибших и 5 пропавших без вести.

Кроме того, в четверг утром была повторная ракетная атака по городу Запорожье, а под утро пятницы – атака дронами-камикадзе "Shahed-136".

Темы: Запорожьевойна
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