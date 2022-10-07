Оккупанты показали первых мобилизованных: говорят, они уже в Запорожской области и рвутся в бой
Так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион начали прибывать первые мобилизованные в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.
Источник: Рогов в Telegram
Прямая речь Рогова: "Военнослужащие, призванные в Вооружённые силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, продолжают прибывать в зону СВО.
Первые группы мобилизованных прибыли в Запорожскую область, где они сейчас проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боёв последних месяцев".
Детали: Рогов также обнародовал видео с мобилизованными.
Окупанти показали "свіжих" мобілізованих, які прибули у Запорізьку область. Російський офіцер запевняє, що солдати пройшли всю необхідну підготовку, "екіпіровані за останнім словом техніки" і "рвуться в бій". Відео з Telegram пособника окупантів Рогова pic.twitter.com/sVVNnmyfHB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2022ВИДЕО ДНЯ
На нем мужчина, титрованный "Магомед-Абдул Керимов, офицер ВС РФ" заявил, что мобилизованные прошли уже всю необходимую подготовку – "огневую, инженерную и военно-медицинскую".
По его словам, "личный состав проявляет особую активность и решимость, все рвутся вперед".
Российский офицер также уверяет, что солдаты "добровольно сами пришли в военкоматы после объявления частичной мобилизации", они "экипированы по последнему слову техники – им выдали современные автоматы, боеприпасы, бронежилеты", и они якобы "жаждут вступить в ряды воюющих подразделений и уничтожить врага".
Предыстория:
- 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек.
- В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.