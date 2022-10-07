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Оккупанты показали первых мобилизованных: говорят, они уже в Запорожской области и рвутся в бой

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 23:16
Оккупанты показали первых мобилизованных: говорят, они уже в Запорожской области и рвутся в бой
Мобилизованные россияне. Фото Минобороны РФ

Так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион начали прибывать первые мобилизованные в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.

Источник: Рогов в Telegram

Прямая речь Рогова: "Военнослужащие, призванные в Вооружённые силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, продолжают прибывать в зону СВО.

Первые группы мобилизованных прибыли в Запорожскую область, где они сейчас проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боёв последних месяцев".

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Детали: Рогов также обнародовал видео с мобилизованными.

На нем мужчина, титрованный "Магомед-Абдул Керимов, офицер ВС РФ" заявил, что мобилизованные прошли уже всю необходимую подготовку – "огневую, инженерную и военно-медицинскую".

По его словам, "личный состав проявляет особую активность и решимость, все рвутся вперед". 

Российский офицер также уверяет, что солдаты "добровольно сами пришли в военкоматы после объявления частичной мобилизации", они "экипированы по последнему слову техники – им выдали современные автоматы, боеприпасы, бронежилеты", и они якобы "жаждут вступить в ряды воюющих подразделений и уничтожить врага".  

Предыстория:

  • 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. 
  • В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Темы: Запорожская областьмобилизациявойна
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