Оккупанты показали первых мобилизованных: говорят, они уже в Запорожской области и рвутся в бой

Так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион начали прибывать первые мобилизованные в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.

Источник: Рогов в Telegram

Прямая речь Рогова: "Военнослужащие, призванные в Вооружённые силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, продолжают прибывать в зону СВО.



Первые группы мобилизованных прибыли в Запорожскую область, где они сейчас проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боёв последних месяцев".

Детали: Рогов также обнародовал видео с мобилизованными.

Окупанти показали "свіжих" мобілізованих, які прибули у Запорізьку область. Російський офіцер запевняє, що солдати пройшли всю необхідну підготовку, "екіпіровані за останнім словом техніки" і "рвуться в бій". Відео з Telegram пособника окупантів Рогова pic.twitter.com/sVVNnmyfHB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2022

На нем мужчина, титрованный "Магомед-Абдул Керимов, офицер ВС РФ" заявил, что мобилизованные прошли уже всю необходимую подготовку – "огневую, инженерную и военно-медицинскую".

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По его словам, "личный состав проявляет особую активность и решимость, все рвутся вперед".

Российский офицер также уверяет, что солдаты "добровольно сами пришли в военкоматы после объявления частичной мобилизации", они "экипированы по последнему слову техники – им выдали современные автоматы, боеприпасы, бронежилеты", и они якобы "жаждут вступить в ряды воюющих подразделений и уничтожить врага".

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