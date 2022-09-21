Залужный о мобилизации в РФ: Сколько бы не было врагов, мы их уничтожим

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага.

Объявление мобилизации в России является тому подтверждением.

Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу.

Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно или по мобилизации".

Детали: По словам Залужного, ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против Украины.

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