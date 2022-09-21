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Залужный о мобилизации в РФ: Сколько бы не было врагов, мы их уничтожим

Алена МазуренкоСреда, 21 сентября 2022, 20:04
Залужный о мобилизации в РФ: Сколько бы не было врагов, мы их уничтожим
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО: МИНОБОРОНЫ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага.

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Объявление мобилизации в России является тому подтверждением.

Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу.

Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно или по мобилизации".

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Детали: По словам Залужного, ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против Украины.

Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее страны.

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
  • Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
  • В среду украинский Генштаб сообщил, что с 24 февраля погибли 55 110 российских военных.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.

Темы: ЗалужныйВооруженные силыРосcиявойна
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