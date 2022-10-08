"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

Чиновники России и оккупированного Крыма, а также пропагандисты угрозами реагируют на взрыв и пожар на Крымском мосту.

Источник: "Украинская правда", представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram

Прямая речь Захаровой: "Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности".

Детали: Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что он "разозлен" и что "на войне и такое бывает".

Прямая речь Гурулева: "Нам безусловно нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям.

Наш Верховный главнокомандующий умеет взвешенно сильные решения принимать, он это сделает, я уверен, время пришло".

Больше деталей: Одна из самых популярных пропагандисток РФ Маргарита Симоньян написала лаконичное "И?" в соцсетях.

ВИДЕО ДНЯ

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что до сих пор не знает "причин ЧП" на Крымском мосту.

Оккупанты также пишут, что из Крыма в Россию "налажен сухопутный коридор через новые регионы".

Следственный комитет РФ пишет, якобы на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой и выехавшая из Краснодара.

Бесчисленные российские "военкоры" угрожают ответом и называют удар по мосту "террактом".

Предыстория: