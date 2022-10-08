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"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 12:33
фото, наданное уп источниками

Чиновники России и оккупированного Крыма, а также пропагандисты угрозами реагируют на взрыв и пожар на Крымском мосту.

Источник: "Украинская правда", представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram

Прямая речь Захаровой: "Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности".

Детали: Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что он "разозлен" и что "на войне и такое бывает".

Прямая речь Гурулева: "Нам безусловно нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям.

Наш Верховный главнокомандующий умеет взвешенно сильные решения принимать, он это сделает, я уверен, время пришло".

Больше деталей: Одна из самых популярных пропагандисток РФ Маргарита Симоньян написала лаконичное "И?" в соцсетях.

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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что до сих пор не знает "причин ЧП" на Крымском мосту.

Оккупанты также пишут, что из Крыма в Россию "налажен сухопутный коридор через новые регионы".

Следственный комитет РФ пишет, якобы на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой и выехавшая из Краснодара.

Бесчисленные российские "военкоры" угрожают ответом и называют удар по мосту "террактом".

Предыстория:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
  • Источники УП сообщают, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности.

Темы: РосcияпропагандаКерченский мост
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