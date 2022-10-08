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У Зеленского рассказали, какими видят приоритетные задачи по евроинтеграции

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 19:17
Игорь Жовква, фото ОП

В Офисе президента главной задачей в сфере евроинтеграции определили скорейшее выполнение рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата на членство в ЕС. 

Об этом в интервью "ЕвроПравде" рассказал дипломатический советник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. 

По его словам, эти семь рекомендаций стремятся выполнить "как можно скорее, желательно до конца года".

"Для этого всем надо усилить работу, и Верховная Рада также должна усилить качество работы. Уже почти во всех комитетах созданы подкомитеты по вопросам евроинтеграции, которые будут отвечать за адаптацию acquis communautaire. Будет определен депутат, который отвечает за эту работу, в каждом комитете. Рада также должна завершить работу по выполнению Соглашения об ассоциации. Правительство должно существенно усилить работу, понять, что евроинтеграция - это уже не внешняя политика", - детализировал Игорь Жовква.

Полный текст интервью и подробный анализ о самом важном, что произошло 6-7 октября в Праге, читайте в материале Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее.

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Темы: Офис президентаевроинтеграция
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