Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского рассказали, какими видят приоритетные задачи по евроинтеграции

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 19:17
У Зеленского рассказали, какими видят приоритетные задачи по евроинтеграции
Игорь Жовква, фото ОП

В Офисе президента главной задачей в сфере евроинтеграции определили скорейшее выполнение рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата на членство в ЕС. 

Об этом в интервью "ЕвроПравде" рассказал дипломатический советник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. 

По его словам, эти семь рекомендаций стремятся выполнить "как можно скорее, желательно до конца года".

Реклама:

"Для этого всем надо усилить работу, и Верховная Рада также должна усилить качество работы. Уже почти во всех комитетах созданы подкомитеты по вопросам евроинтеграции, которые будут отвечать за адаптацию acquis communautaire. Будет определен депутат, который отвечает за эту работу, в каждом комитете. Рада также должна завершить работу по выполнению Соглашения об ассоциации. Правительство должно существенно усилить работу, понять, что евроинтеграция - это уже не внешняя политика", - детализировал Игорь Жовква.

Полный текст интервью и подробный анализ о самом важном, что произошло 6-7 октября в Праге, читайте в материале Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее.

Темы: Офис президентаевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: