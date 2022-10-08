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У Зеленського розповіли, якими бачать найперші завдання щодо євроінтеграції

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 19:17
Ігор Жовква, фото ОП

В Офісі президента головним завданням у сфері євроінтеграції визначили якнайшвидше виконання рекомендацій, які Україна отримала разом зі статусом кандидата. 

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповів дипломатичний радник президента Володимира Зеленського Ігор Жовква. 

За його словами, ці сім рекомендацій прагнуть виконати "якомога швидше, бажано до кінця року".

"Для цього всім треба посилити роботу, і Верховна Рада також має посилити якість роботи. Вже майже в усіх комітетах створені підкомітети з питань євроінтеграції, які відповідатимуть за адаптацію acquis communautaire. Буде визначений депутат, який відповідає цю роботу, у кожному комітеті. Рада також має завершити роботу з виконання Угоди про асоціацію. Уряд має суттєво посилити роботу, зрозуміти, що євроінтеграція – це вже не зовнішня політика", - деталізував Ігор Жовква.

Повний текст інтерв'ю та детальний аналіз про найважливіше, що відбулося 6-7 жовтня у Празі, читайте у матеріалі Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею.

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Теми: Офіс президентаєвроінтеграція
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