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Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак

Ирина БалачукВторник, 15 августа 2023, 14:51
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последствия российского удара по Днепру 15 августа. Фото МВД

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракеты Х-101, которые россияне запустили по Украине 15 августа, были выпущены в апреле этого года и в них есть примерно 3 десятка иностранных микросхем.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь главы ОП: "Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем".

Детали: Он добавил, что сейчас Украина собирает информацию об иностранных деталях в российских ракетах и регулярно коммуницирует по этому поводу с партнерами.

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Ермак отметил, что правительства партнеров в свою очередь работают с производителями и поставщиками микросхем.

"Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты. Группа Макфола-Ермака предоставляет соответствующие предложения", − подытожил глава ОП.

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Темы: Росcияракетный ударсанкцииОфис президента
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