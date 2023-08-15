Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракеты Х-101, которые россияне запустили по Украине 15 августа, были выпущены в апреле этого года и в них есть примерно 3 десятка иностранных микросхем.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь главы ОП: "Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем".

Детали: Он добавил, что сейчас Украина собирает информацию об иностранных деталях в российских ракетах и регулярно коммуницирует по этому поводу с партнерами.

Ермак отметил, что правительства партнеров в свою очередь работают с производителями и поставщиками микросхем.

"Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты. Группа Макфола-Ермака предоставляет соответствующие предложения", − подытожил глава ОП.

Читайте также: Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений

Предыстория: