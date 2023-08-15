Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракеты Х-101, которые россияне запустили по Украине 15 августа, были выпущены в апреле этого года и в них есть примерно 3 десятка иностранных микросхем.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь главы ОП: "Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем".
Детали: Он добавил, что сейчас Украина собирает информацию об иностранных деталях в российских ракетах и регулярно коммуницирует по этому поводу с партнерами.
Ермак отметил, что правительства партнеров в свою очередь работают с производителями и поставщиками микросхем.
"Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты. Группа Макфола-Ермака предоставляет соответствующие предложения", − подытожил глава ОП.
Читайте также: Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений
Предыстория:
- Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.
- Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".
- В июне президент Владимир Зеленский заявил, что мир имеет возможности, чтобы перекрыть пути поставки компонентов для российских ракет. По его словам, десятки деталей для "Калибров" поставлены в РФ из других стран.
- Ранее сообщалось, что в российских "Калибрах" по меньшей мере 40 комплектующих, которые производят в других странах.